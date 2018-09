Así juega el delantero brasileño Pedro Guilherme; nuevo objetivo del Real Madrid

Pedro Guilherme es el nuevo objetivo del Real Madrid para la delantera. Según asegura el diario As, el conjunto blanco se ha fijado en este ariete de 21 años de Fluminense que costaría entre 20 y 25 millones de euros. Sevilla, Roma y Milan también se han interesado por él, según defensacentral.

Guilherme mide 1,85m y es un delantero con buena capacidad para aguantar la pelota de espaldas, potente en el juego aéreo y con un gran disparo. Hasta la fecha, ha marcado 12 goles en 23 partidos en 2018, diez de ellos en el Brasileirao y otros dos más en la Copa Sudamericana. El Madrid intentará negociar el fichaje para la próxima temporada y podría copiar el 'método Vinicius' para que el jugador siga formándose, al menos un año más, en el fútbol brasileño.



El fichaje de Mariano no ha enfríado la operación que sigue en marcha. Los directivos madridistas intentarán cerrar la contratación de Guilherme lo antes posible para evitar que otros equipos puedan llevárselo en el futuro. Según As, Sevilla, Roma y Milan ya han preguntado por él y estarían dispuestos a poner mucho dinero encima de la mesa.



En el caso del Real Madrid, Florentino Pérez no quiere acercarse a los 50 millones de euros de la cláusula de rescisión del jugador. La idea del Madrid es pagar entre 20 y 25 millones de euros y, muy probablemente, incorporar al jugador para cederlo a un equipo de Primera División o de una Liga extranjera. Después de lograr los fichajes de Vinicius y Rodrygo, la idea es firmar ahora al crack de Fluminense Pedro Guilherme.