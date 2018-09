La tierna historia del hincha nominado por la FIFA al premio The Best: "Era yo solo contra 4 mil rivales"

Es una historia de las que crean afición y en todo el sentido del término.

"El hincha fiel es ese que pasa todos los días deseando que llegue el fin de semana para ver jugar a su equipo. Ese que desayuna, que almuerza y cena pensando en la formación titular del domingo. Ese que no abandona a pesar de los malos resultados. Ese que siempre anda con algún distintivo de su club, sea una pulsera, un parche, algún cordón de zapatilla, etc. Un hincha es el que desafía obstáculos de la vida, distancias o cuestiones climáticas para ver a su equipo. Es el que acompaña, el que viaja en buses deteriorados. El que está siempre con su equipo y nunca lo abandona".

Así describe Sebastián Carrera lo que es "ser un hincha".

En declaraciones a Emmanuel Baldo de Infobae, el ferviente fanático de Puerto Montt que fue nominado por la FIFA a Mejor Afición del 2018 en una terna compartida con los más de 40 mil seguidores que fueron a ver a Perú al Mundial y otros miles de Japón y Senegal, recordó la sensación de aquel día en que fue el único hincha de su equipo en la cancha: "Fue algo que me emocionó hasta a mí mismo".

Su particular historia enamoró a más de uno cuando aquel 22 de octubre del 2017 apareció con su bandera, su garganta solitaria y su camiseta del Salmonero cantando ante toda una hinchada rival.

Play

"El hincha puertomontino, por lo general, siempre se encuentra solo pero esta es la primera vez que sucede algo así. Lo tomé en su momento con bastante sentimiento porque fue algo que me emocionó hasta a mí mismo, verme allí solo en la grada cantando contra 4 mil gargantas fue bonito y chocante a la vez".

Eso recuerda el hincha de 34 años, acerca del día en el que su equipo le dedicó una trabajada victoria por 2-1 contra el Coquimbo Unido.

El viaje previo al partido fue una travesía, con un trayecto de 1500 kilómetros que realizó en poco más de 20 horas.

"Llegué a Coquimbo a las cinco de la mañana, me fui a la Serena caminando, que queda a unos kilómetros, porque Coquimbo es medio peligroso. En la Serena me fui a la playa, dormí un rato allá y después me fui a almorzar".

Con energías recargadas, y a una hora del inicio del partido, llegó al estadio. Allí se encontró con una escena insólita del lado de los visitantes:

"No había boleterías habilitadas, no había personal de seguridad y cuando me vieron tuvieron que abrirme la ventanilla y ponerse a trabajar. Me preguntaron si venía alguien más pero yo no sabía. Sabía que no iba a ir ningún barrista de los que cantamos en el tablón, pero nunca me imaginé estar solo. Fui el único".

Sebastián ya estaba en la grada, viendo como los aficionados locales llenaban sus butacas. Sin embargo a él no le importó, fue con un solo objetivo, apoyar a su equipo.

"El partido fue espectacular, cuando salieron los jugadores, me vieron allí solo y me saludaron. Yo cantaba con el alma, canté los 90 minutos mientras los contrarios me gritaban algunos improperios".

Del lado de adentro, la victoria fue para el equipo visitante con goles de Jorge Guajardo y Leandro Delgado. Del de afuera, Sebastián disputaba un duelo aparte contra los 4 mil fanáticos del Coquimbo:

"Fue un poco chocante, me impresionó cuando cantaban ellos en la gradería de enfrente. Te pones a pensar muchas cosas pero lo importante es alentar al equipo, que no se sientan solos, que tengan el respaldo de una ciudad. Aunque allí estaba yo solo, detrás mío hay muchos hinchas, yo canté por ellos. Canté por mucha gente que no pudo viajar porque tenían que responder en su trabajo o a su familia. Cante por ellos y celebré por ellos también".

Todo valió la pena, la imagen del equipo acercándose a saludarlo tras el triunfo recorrió el mundo, a tal punto que hoy está nominado por la FIFA a la Mejor Afición del año, premio en el que el público puede votar al ganador.

"Les he dicho a todos que voten por mi, que compartan el enlace. Mi señora también me está ayudando, algunos hinchas de Puerto Montt también", comenta un exaltado Sebastián, quien se enteró de su nómina a través de las redes sociales y es hasta el día de hoy que no puede creer lo que le está sucediendo:

"Estoy re feliz, encantado".

El próximo 24 de septiembre será la ceremonia de los premios The Best en Londres, en donde también se conocerá el mejor jugador del año, y el "hincha solitario", como se lo conoció en las redes, desea estar ahí:

"Sería algo inimaginable para mí. Me encantaría conocer Europa. Sería súper lindo participar de esa gala y conocer a los grandes futbolistas, autoridades y jugadores que hicieron historia en sus clubes".

Siempre pensando en su club, asegura que, "les regalaría una chapita de Puerto Montt a todos para que mi club se haga conocido en el mundo y esas estrellas puedan conocerlo y saber que en un rincón del sur de Chile hay un equipo pequeño y humilde pero con una hinchada super fiel".

A pesar de lo que significaría ganar el premio, y quedar en la historia de la FIFA, Sebastián Carrera tiene claro una cosa.

- ¿El reconocimiento a la Mejor Afición del 2018, o el ascenso de Puerto Montt?

- Prefiero que mi equipo ascienda . Que dejemos de pensar en estar peleando siempre con el descenso. Quiero que mi club esté en primera, que con esto se logre algo y que el club sea reconocido porque es un club humilde y pequeño.

El fanático cuenta con un gran apoyo: Su señora Katherine Talma, la mujer que vela por sus finanzas y que administra el dinero para que pueda viajar a ver los partidos.