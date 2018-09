¿Sabes por qúe Cristiano se ha 'enfadado' con algunos periodistas españoles?

Cristiano Ronaldo parece estar decepcionado con algunos periodistas españoles por lo que han escrito o dicho estos últimos días desde que forma parte de la Juventus. El portugués se ha disculpado con sus ex compañeros del Real Madrid por no presentarse en la gala de los premios UEFA del pasado 30 de agosto. Ha dejado claro que fue una decisión personal y no por intentar mantener un margen de distancia con los integrantes de la plantilla blanca, según recoge Jeiser White en defensacentral.

El portugués, ha sido calificado en repetidas oportunidades de “mal perdedor”, por no presentarse en una de las tantas galas para entregar premios individuales a los que ha sido nominado. CR7 no estuvo en la gala de la UEFA que se celebró hace poco más de una semana en Mónaco.



Según, el entorno de Cristiano Ronaldo, sucedió lo que ellos califican como “la oportunidad perfecta” para hacer ‘leña del árbol caído’. Las críticas por la no presencia del delantero en la gala UEFA, se hicieron sentir rudamente en la prensa deportiva de Portugal, pero especialmente en la española. Donde día tras día se hablaba del rompimiento de la relación entre Cristiano y los jugadores del Real Madrid.



Cristiano no entiende las críticas generadas. Tanto él como la afición comprenden que, fue un jugador que lo dio y lo entregó todo a favor del escudo del Real Madrid; durante las nueve temporadas que vistió la camiseta blanca.

Cristiano buen ganador / ejemplar perdedor

Luka Modric, confirmó el pasado jueves en el amistoso entre: Portugal y Croacia, que Cristiano es buen perdedor y que mantiene una buena relación con la primera plantilla merengue. La televisión portuguesa le preguntó a Modric si había sido felicitado por Cristiano por su premio a mejor jugador de la UEFA. A lo que respondió el croata que, había recibido un mensaje de felicitación de CR7 y que posteriormente habían conversado.