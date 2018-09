Este futbolista se divorcia de Miss Nigeria 2013 para casarse con Miss Nigeria 2014

Emmanuel Emenike es un futbolista nigeriano de 31 años, que ha jugado en su país, en Sudáfrica, Rusia, Turquía, Inglaterra, Grecia, Emiratos Árabes y España, en equipos como el West Ham, Spartak, Olympiacos, y luego en el Deportivo Las Palmas, al que fue cedido, pero ni siquiera debutó, según recoge CArlos Y en laguiadelvaron.

También jugó con su selección en el Mundial Brasil 2014, con la que llegó a octavos de final… pero lo que realmente ha llamado la atención no es su habilidad para jugar, sino su capacidad para conquistar mujeres bellas…

Primero se casó con Ezinne Akudo Anyaoha, abogada y ganadora del concurso Miss Nigeria 2013:

Pero recientemente anunció su boda con Iheoma Nnadi, quien ganó la corona de belleza de Nigeria en 2014…

Hace un par de meses que se casaron, pero la noticia se ha viralizado en las últimas semanas, gracias a que el cantante nigeriano Reekado Banks publicó una fotografía del futbolista para burlarse de que se haya casado con dos exreinas de belleza…

A través de Instagram, el futbolista le reclamó por la burla hacia él y su familia, dijo, pero el mundo ya se había enterado y pronto se unió a las risas, aunque, claro, muchos dejaron eso de lado y lo felicitaron.

Las palabras por sí solas no pueden expresar la gratitud en mi corazón a todos los que asistieron a mi boda. Seguramente me sentí bendecido al ver a toda mi gente. Espero que todos hayan tenido un gran momento ayer. Dios te bendiga.

Por otra parte, algunos ya lo llaman Mr. Miss Nigeria, o le comentan que ahora él es el premio para quienes ganan el concurso. Otros van un poco más allá y dicen que cambia de mujer como de celular, cambiando por un modelo más nuevo…

También le cuestionan si intentará seguir conquistando a las próximas reinas, lo que no le ha hecho nada de gracia, e incluso, le advirtió al cantante que eliminara la publicación donde se burla de él… y surtió efecto…

Reekado, le has faltado al respeto a mí y a mi familia. Primero, me divorcié de Miss Nigeria 2013 y me casé con la 2014, y esta broma está alrededor del mundo. Esto se convirtió de 2017 a 2018, chico, solo te voy a decir que yo no ladro, te doy este día para borrarlo y que pienses en lo que vas a postear la próxima vez.