La fea reacción del público de Wembley con Ramos

Sergio Ramos jugó por primera vez en Inglaterra tras ganar la Decimotercera Copa de Europa con el Real Madrid en Kiev ante el Liverpool. Se esperaba una 'polémica' reacción del público de Wembley por lo que sucedió con la lesión de Salah y los problemas que tuvo el de Camas con Karius, según recoge Aleix Generó en defensacentral.

"No me preocupa que el público me reciba mal. Nunca he intentado hacer daño a ningún compañero de profesión. Duermo muy bien y no me importa el recibimiento. La liga inglesa siempre ha recibido a los grandes jugadores como se merecen. Vengo a defender los intereses de España y cada uno barre su parcela", comentaba Sergio Ramos ayer en rueda de prensa. Se equivocó el sevillano ya que el recibimiento en Wembley fue duro con su figura.



Pitada antes y durante todo el partido de forma continuada. Con el gol de Rashford se 'calmaron' los ánimos que se vivieron en los prolegómenos, pero tras el empate de Saúl y el gol de Rodrigo se reavivaron los gritos y silbidos contra el capitán de la selección y del Real Madrid.



La afición inglesa no perdona a Ramos que ya dijo y repitió, en reiteradas ocasiones, que jamás tuvo intención de lesionar a Salah. La 'llorera' del Liverpool también con Karius pareció surtir en efecto con la afición de los anglosajones que la pagó con Sergio durante todo el encuentro con una sonora pitada.