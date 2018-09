Ramos cuenta las amenazas de muerte que recibió por el caso Salah

Sergio Ramos levantó el pasado mes de mayo la Decimotercera Champions del Real Madrid tras vencer en la final al Liverpool. Una de las jugadas que quedará siempre en el recuerdo de aquella final será el lance en el que Mohamed Salah cayó lesionado, una acción que está marcando los últimos meses del capitán merengue. Y es que aquella lesión le ha salido muy cara al sevillano, según defensacentral.

El capitán del Real Madrid tiene mujer, Pilar Rubio, y tres hijos que no fueron responsables en ningún caso de lo sucedido pero que, sin embargo, han sido amenazados de muerte por una acción involuntaria en un partido de fútbol. Una auténtica barbaridad que define claramente a todos aquellos fanáticos que no entienden que aunque los vivamos con mucha pasión, el fútbol no deja de ser un deporte.





Este mismo sábado pudimos apreciar enlas consecuencias de la jugada en la quecayó involuntariamente sobrelesionándole el hombro. Los aficionados ingleses la tomaron con el sevillano en el partido entre Inglaterra y España, el primero de la. Tras el choque, en zona mixta,se refirió de nuevo a los incidentes que ha vivido desde la final de Kiev."Me intento evadir. Se siente, pero no influye en mi juego. Claro que me hubiera gustado otro recibimiento, porque se acuerdan de una acción puntual en la final, pero no de las amenazas de muerte que ha recibido mi familia. Mi conciencia está tranquila porque no fui a hacer daño, fue una acción con un compañero de profesión", apuntó, desvelando por primera vez de forma pública las amenazas recibidas.