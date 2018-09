Sergio Ramos pone en su sitio a Mendes

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, aprovechó la zona mixta de Wembley, tras el partido entre España e Inglaterra de este sábado, para responder a las palabras de Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo, sobre el premio que la UEFA otorgó hace unos días a Modric como mejor futbolista de Europa la pasada temporada. Mendes habló de injusticia y Ramos no se cortó al responderle, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.

"No contestaré a Mendes, cada uno tiene su opinión. El halago y la crítica siempre están en nuestra profesión pero en mi opinión es súper merecido el premio a Modric", fue el mensaje que dejó Sergio Ramos, respondiendo de esta manera a las feas palabras que pronunció Mendes hace unos días: "Es una vergüenza, es simplemente ridículo. El fútbol se juega dentro de las cuatro líneas del campo y ahí ganó Cristiano. Marcó 15 goles, llevando al Madrid a sus espaldas y a conquistar la Champions una vez más", espetó Mendes.



Unas palabras que no sentaron bien en el vestuario del Real Madrid, tal y como ha aclarado Sergio Ramos. De hecho, el sevillano ha manifestado que espera que el The Best también caiga en manos de su compañero: "Ya se verá. Aparte de un gran amigo hay pocos jugadores de los que me sienta tan orgulloso de tenerlo en mi equipo. Me alegraría como si me lo diesen a mí. Quizás hay jugadores con más marketing, pero se lo merece. No me refiero a nadie, pero como no hay nada que defina el premio, todo suma y todo resta", dijo Sergio.



De este modo, el capitán del Real Madrid ha expresado su deseo de que Modric se imponga a Cristiano Ronaldo en la lucha por el premio The Best, que coronará dentro de unos días al mejor futbolista de la pasada temporada según la FIFA. Para la UEFA, sin contar el Mundial de Rusia, el mejor fue el centrocampista croata. Contando la cita mundialista, parece evidente que el jugador merengue tiene muchísimas opciones de alzarse nuevamente con el premio y provocar otra pataleta del entorno de Cristiano.

VÍDEO DESTACADO: Así fue el codazo de Sergio Ramos a Karius que pocos vieron