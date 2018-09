Shaw fue retirado del campo con collarín y respiración asistida

Luke Shaw, jugador de Inglaterra, fue retirado del campo con collarín y respiración asistida tras chocar con el defensa Dani Carvajal durante el choque que disputó el conjunto británico ante la selección española, según espn.

En el minuto 49, ambos jugadores disputaron un balón largo y Shaw, que no vio al futbolista del Real Madrid, se llevó un duro golpe tras intentar meter la cabeza.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼