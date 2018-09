Así juega Lucas Paquetá, el amigo de Vinicius que Marcelo recomienda fichar al Real Madrid

Lucas Paquetá, futbolista brasileño del Flamengo que es íntimo amigo de Vinicius Jr., se ha convertido en objetivo del FC Barcelona. El club azulgrana quiere copiar la estrategia del Real Madrid en el fútbol brasileño, fichando jóvenes talentos antes de que exploten y su precio se dispare. Y el centrocampista de 21 años estaría en el radar culé... ¡Después de que Marcelo se lo recomendara al Madrid!, según defensacentral.

El segundo capitán del Real Madrid confesó públicamente hace un tiempo que le gustaría que Lucas Paquetá aterrice en el club blanco. Marcelo considera que el centrocampista está preparado para dar el salto y así lo hizo saber en un mensaje que le dedicó en televisión a la joven estrella del Flamengo: "Estoy aquí para desear el mayor éxito del mundo, que tengas una carrera brillante. Ya hablé con el Vini que soy fan de tu zurda, vale oro. Vini va a jugar conmigo, tú podrías también", señaló Marcelo.

Lucas Paquetá no dudó en responder en las redes sociales, dejando a su vez un mensaje de elogio para el futbolista merengue: "Estaba hablando con Vini y el primer contacto que tuve fue por un mensaje que Marcelo mandó a Vini. Me elogió, me quedé como tonto. En ese momento entré en mi Instagram y le envié un mensaje agradecido. Es un jugador al que crecí viéndolo jugar, fuera de serie, el mejor lateral izquierdo del mundo", apuntó el jugador del Flamengo.



Ahora mismo, el futuro de Lucas Paquetá es una incógnita. Es un hecho que el Real Madrid no le pierde de vista, pero el FC Barcelona se ha unido al interés por el joven centrocampista. El tiempo dirá si uno de los mejores amigos de Vinicius Jr. en el Flamengo acaba siendo compañero o rival directo de la joven estrella madridista. Lo que está claro es que, si por Marcelo fuera, mañana mismo sería jugador merengue.