Estos son los 55 nominados al Mejor Once del año de la FIFA

El 24 de septiembre, en la gala de los premios The Best que se celebrará en Londres se dará a conocer también el FIFA FIFPRO World 11, o lo que es lo mismo, el mejor once del año para la FIFA. 25.000 futbolistas de 65 países han votado a los mejores jugadores que optarán a dicho galardón, y a lo largo de esta mañana se han dado a conocer los 55 finalistas que optarán a entrar en este 4-3-3 repleto de estrellas. Como ya ocurriera el año pasado, el Real Madrid vuelve a ser el equipo con más nominados (11), según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.



En la portería cabe destacar que dos de los cinco nominados forman parte de la plantilla de Julen Lopetegui: Keylor Navas (Real Madrid), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ter Stegen (FC Barcelona), Gianluigi Buffon (PSG) y David De Gea (Manchester United).



Entre los 20 defensas nominados destacan cuatro madridistas: Jordi Alba (Barcelona), Dani Alves (PSG), Daniel Carvajal (Real Madrid), Giorgio Chiellini (Juventus), Virgil van Dijk (Liverpool), Diego Godín (Atlético de Madrid), Mats Hummels (Bayern Munich), Joshua Kimmich (Bayern Munich), Dejan Lovren (Liverpool), Marcelo (Real Madrid), Yerry Mina (Everton), Benjamin Pavard (Stuttgart), Gerard Piqué (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Thiago Silva (PSG), Kieran Trippier (Tottenham), Samuel Umtiti (Barcelona), Raphaël Varane (Real Madrid), Sime Vrsaljko (Inter de Milán) y Kyle Walker (Tottenham).



El centro del campo del Real Madrid también lidera la nominación de centrocampistas: Sergio Busquets (Barcelona), Casemiro (Real Madrid), Coutinho (Barcelona), De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea), Iniesta (Vissel Kobe), Isco (Real Madrid), Kanté (Chelsea), Kroos (Real Madrid), Matic (Manchester United), Modric (Real Madrid), Pogba (Manchester United), Rakitic (Barcelona), Silva (Manchester City) y Vidal (Barcelona).



De los 15 delanteros que aspiran a formar el mejor tridente de ataque destaca la presencia del '9' del Real Madrid y del ex '7' blanco, así como también ha sorprendido la ausencia de Gareth Bale, autor de dos golazos en la final de la Champions League: Benzema (Real Madrid), Cavani (PSG), Dybala (Juventus), Griezmann (Atlético de Madrid), Kane (Tottenham), Lewandowski (Bayern Munich), Lukaku (Manchester United), Mandzukic (Bayern Munich), Mané (Liverpool), Mbappé (PSG), Messi (Barcelona), Neymar (PSG), Cristiano Ronaldo (Juventus), Salah (Liverpool) y Luis Suárez (Barcelona).



La temporada pasada el Mejor Once de la FIFA estuvo formado por: Buffon, Alves, Ramos, Bonucci, Marcelo, Kroos, Modric, Iniesta, Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.

VÍDEO DESTACADO: Los nominados para The Best al mejor jugador son: Cristiano, Modric y Salah