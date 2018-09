¡Tremendo zasca de Lucas a Cristiano Ronaldo!

Lucas Vázquez no se ha cortado un pelo en las redes sociales con su última publicación. El futbolista del Real Madrid ha respondido a un reciente mensaje de Cristiano tomando el sol en Italia de una forma que no ha pasado desapercibida para los madridistas, según defensacentral.

La polémica por los comentarios de Cristiano insinuando que el Real Madrid no es una familia como la Juve sigue dando de qué hablar. En esta ocasión ha sido Lucas Vázquez el que ha hecho alusión a este asunto con un mensaje en las redes sociales como respuesta a su ex compañero en el equipo blanco.



Este fin de semana, el portugués compartía una foto tomando el sol en Italia junto al siguiente mensaje: "Vitamina D". Y Lucas no ha tenido reparos en sembrar la polémica con una foto con su mujer y su hijo y un mensaje que parece dirigido a responder a Cristiano y sus insinuaciones: "Vitamin F...amily", señaló.



A continuación puedes ver los post publicados por ambos futbolistas:



