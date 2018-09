España 6 - Croacia 0: Chorreo 'madridista' a los croatas con un Marco Asensio imparable

La Selección Española más blanca goleó a Croacia en el segundo partido de la Nations League. El combinado nacional fue una apisonadora con la subcampeona del mundo y consiguió una abultada victoria (6-0) con una actuación sobresaliente de Marco Asensio. Croacia empezó mejor, pero la Roja aguantó el tipo y aprovechó su momento para terminar destrozando a los balcánicos.



Luis Enrique apostó de inicio por los seis madridistas que tenía a sus órdenes. El seleccionador nacional decidió que Dani Ceballos sustituyera a Thiago Alcántara y que Asensio entrara en el lugar de Iago Aspas.

Sumados a los cuatro madridistas que ya fueron titulares ante Inglaterra hace unos días, la Roja tuvo un color más blanco que nunca ante la subcampeona del mundo, una Croacia en la que también había un madridista, Luka Modric, y un ex madridista, Mateo Kovacic.



Pero no sólo en su once inicial fue blanca la Selección Española, los goles también tuvieron sello madridista. Empezando por el primero, anotado por Saúl pero fabricado por Sergio Ramos y Dani Carvajal, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.

El camero lanzó un pase largo hacia la banda derecha y el lateral colgó la pelota medida a la testa del rojiblanco para hacer el primero a los 23 de partido. Antes de eso, Croacia había perdonado hasta en tres ocasiones mediante Rakitic, Perisic y Santini, que gozaron de oportunidades muy claras para poner el 0-1.



Marco Asensio, demoledor



El 1-0 cambió las tornas al partido y España comenzó a dominar poco a poco el partido. Los de Luis Enrique se hicieron con el control de la pelota y tuvieron su mejor estilete en Marco Asensio, que en apenas dos minutos resolvió el encuentro. Primero con un zurdazo inapelable en el 32 y más tarde, con un pelín de suerte, en el 34. Marco golpeó el cuero desde su casa para poner el 2-0 y sólo unos instantes después repitió, en esta ocasión topándose con el larguero. La espalda del guardameta croata, Kalinic, hizo el resto.



Croacia 'pidió la hora' desde el descanso



La Selección Española no quitó el pie del acelerador en la segunda mitad y pronto hizo el cuarto gol de la noche, obra de Rodrigo. Un pase al espacio de Marco Asensio dejó al valencianista solo ante Kalinic y éste no perdonó. Croacia sólo quería que la pesadilla acabara, pero 8 minutos más tarde de nuevo Asensio asistía, esta vez desde la esquina, a Sergio Ramos. El capitán cabeceó a la red el tanto que ponía la manita en el marcador y enloquecía al Martínez Valero. Por si no fuera bastante, Isco Alarcón ponía la media docena unos minutos más tarde con un nuevo pase de gol de Asensio.



Partido redondo de España y especialmente de un Marco Asensio que marcó dos goles y repartió tres asistencias. La nueva Selección liderada por Luis Enrique ilusiona y ya lidera su grupo en la Liga de las Naciones con dos victorias ante combinados que llegaron más lejos en el pasado Mundial de Rusia. La Roja está de vuelta y tiene un color más blanco que nunca...