El Ajax avisa al Barça por De Jong mientras el Real Madrid está al acecho

El Real Madrid se habría interesado en la nueva perla del fútbol holandés, Frenkie De Jong. El jugador del Ajax desata pasiones por su fútbol, in crescendo, en Europa. Muchos clubes le pretenden fichar en un futuro y a sus 21 años es toda una promesa en los Países Bajos, según recoge Aleix Generó en defensacentral.

Frenkie De Jong causa sensación. El Real Madrid anda tras sus pasos, como especularon anoche en El Chiringuito, y se ha colado en sus lista de 'novias' que pretenden ficharle en un futuro. El jugador del Ajax habló, únicamente, del interés del Barça a mediados de este verano, aunque dejó claro que no saldría de Holanda hasta enero.



Pues bien, hoy Overmars, leyenda del Ajax y actual director deportivo del equipo tulipán ha zanjado el asunto: “El Barcelona puede volver por Frenkie en enero, pero nuestros jugadores no se irán en ese período”, explicó el dirigente ajacied, durante el evento anual de Ajax Kick Off

El jugador valoró el doble interés del Barça en ficharle como una opción "para jugar algún día" como azulgrana. Sin embargo, la negociación se ha enquistado y ahora el Ajax se niega a venderle. Lo hará con el mejor postor y con una puja inicial de 50 kilos. “El Barcelona no valoró a De Jong”, se atrevió a advertir Marc Overmars, exjugador del equipo culé. Ahora el Madrid, el Tottenham, el Inter y media Europa le siguen de cerca...

VÍDEO DESTACADO: Luuk de Jong