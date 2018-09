El susto de Xabi Alonso cuando descubrió que un compañero de equipo estaba intentando ligarse a su mujer

No está nada biene visto en el mundo del fútbol que un jugador intente beneficiarse a la mujer o novia de un compañero de equipo, pero pasa. A veces con funestas consecuencias, como hemos comprobado más de una vez en la Premier League.

Nagore Aramburu, esposa del ex futbolista vasco, destaca por ser una mujer de gran belleza, con una figura escultural y una bonita sonrisa, atributos que no solo han conquistado a Xabi Alonso.

Peter Crouch, ex jugador del Liverpool, ha recordado que intentó ligarse a la vasca cuando militaba en el Liverpool y el propio Xabi era su compañero.

Corría 2005 y un joven Crouch, de 24 años y recién llegado al Liverpool, conoció a Nagore en la recepción del hotel.

En ese momento, se quedó prendado, según cuenta Peter en su columna del Mail:

Emocionado, el futbolista corrió a compartir su flechazo con sus nuevos compañeros del Liverpool, equipo en el que Xabi Alonso ya llevaba un año:

