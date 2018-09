Juanma Castaño confiesa del motivo 'secreto' de su bronca con Manu Carreño

'No hay amor que 100 años dure', dice el refrán y habría que añadir que en el procesloso mundo del periodismo deportivo, ni siquiera dura 10 años.

Juanma Castaño se estrena en los próximos días como una de las nuevas caras del canal #Vamos de Movistar+.

El periodista asturiano inicia así una nueva aventura televisiva tras su fría salida de Mediaset, donde formaba tándem con Manu Carreño al frente de Deportes Cuatro, aunque uno estuviera en la SER y otro en la Cope.

Precisamente de su relación con Carreño ha hablado el comunicador en una entrevista concedida a ‘Ecoteuve’, en la que confiesa el motivo de su distanciamiento.

“ Con Manu no he discutido jamás, nunca hemos tenido una bronca o un desencuentro. Lo que pasa es que él estaba en una emisora y yo en otra y había cosas que no podíamos compartir . Y había épocas de la temporada donde éramos claros competidores. Pero no tengo ninguna queja de cómo ha sido mi trato con Manu Carreño”.

Sobre su salida de Mediaset, Castaño considera que fue “más que abrupta, fría”, aunque destaca la corrección de ambas partes.

“La forma de salir ha sido muy respetuosa por ambas partes. No tengo que reprochar nada a Mediaset. Me han dado trabajo muchos años, me han colocado en eventos importantísimos, me han permitido estar en un programa como Deportes Cuatro... La salida ha sido fría, nada más, pero me voy sin dejar -espero- ni un solo enemigo”.