¿Sabes qué opina Tévez sobre CR7 y Messi?

Cuestiones de prioridades. Esta fue la conclusión de Carlos Tévez sobre el debate que desde hace años está volviendo locos todos los aficionados del fútbol. ¿Quién es el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo o Messi? Una pregunta difícil de responder y probablemente sin una verdad "absoluta"

defensacentral.

Cada forofo responde de manera distinta. Algunos dicen que Messi es más técnico pero menos físico, otros afirman que el argentino es más inconstante -sobre todo con su selección- pero más generoso con sus compañeros, mientras que el portugués es más incisivo, pero también más egoísta. Una sola cosa es cierta: seas más de Messi o de Cristiano, hay que reconocer que ambos jugadores entrarán de derecho en la Hall of Fame de la historia de este maravilloso deporte.



Y lo mismo piensa Tévez. El ex jugador -entre otros- de Manchester United y Juventus, cuando le preguntaron sobre quien era el futbolista más fuerte, contestó así: “Siempre lo digo. A Messi no lo vi nunca en el gimnasio, por ejemplo. Generalmente no lo veía entrenando, nunca paraba la pelota y hacía esos ejercicios. Messi lo hace natural, es algo natural de él".

Respecto al campeón luso, el ex delantero de la Vecchia Signora destacó una actitud en particular: “Lo que me pasaba con Cristiano y que todas las mujeres seguramente lo ven, ¡es que está todo el día en el gimnasio! Es una obsesión que tiene, está todo el día entrenándose. Y quiere ser también el mejor en todo. Si entrabábamos a las 9 de la mañana, tu llegabas a las 8 y el loco estaba ahí. Llegabas a las 7:30 y él ya estaba ahí. Yo pensé… ¿y cuando lo podéis coger a este tipo?”

Dos maneras de vivir el deporte totalmente distintas, dos estilos de vida que no se pueden compaginar y que sin embargo llevan a una sola y única conclusión: tanto Messi, como Cristiano son dos campeones que están marcando la diferencia en esta nueva “era dorada” del balompié…

