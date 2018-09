Mayoral desvela el nombre del 'culpable' de su cesión al Levante

Borja Mayoral habló durante su presentación como nuevo jugador del Levante. El delantero de Parla aseguró que se fue cedido al conjunto granota por el fichaje de Mariano Díaz. El canterano blanco cree que si el Real Madrid no hubiese fichado a Mariano seguiría en el Bernabéu. También desveló las ofertas que tuvo para salir este verano, según recoge Manuel Calero en defensacentral.

Culpable de su salida



"Si no hubiera llegado Mariano, yo creo que sí estaría en el Madrid. Dos semanas antes hablé con Lopetegui, quería que me quedase y todo indicaba que me iba a quedar. Pero hasta el 31 todo es posible. Pasó lo que pasó y estoy centrado en el Levante"



Ofertas que ha recibido



Tenía tres clubes. Sevilla, Alavés y Levante. Todo fue rápido y tuve que decirme por uno. Miré las plantillas, como empezó todo y el Levante había empezado bien. Vi que jugaba con dos delanteros, que eso me gusta, y dije que ¿por qué no el Levante? Con el entrenador venía hablando desde junio. Fueron claros desde el principio y me dijeron que me guardaría una ficha para mí. Que si no venía yo, esa ficha no la ocuparía.



Fichaje frustrado por el Sevilla



"Mis representantes hablaron con el Sevilla pero no consiguieron llegar a un acuerdo".



Salida de Cristiano Ronaldo



"La salida de Cristiano nos pilló a todos despistados. No sabíamos que se iba a marchar. Le conozco y le deseo lo mejor".