Quiénes son los 10 mejores jugadores del FIFA 19

Tras una semana de misterio, se conocieron el Top 10 de los jugadores del FIFA 19 el videojuego de fútbol más popular del mundo y que además cuenta con el sello de la Casa Madre del fútbol mundial, según infobae.

Desde EA Sports estuvieron publicando durante toda la semana las valorizaciones de los mejores 50 y este martes se conoció el Top 10 que ya abrió la polémica.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, portada del videojuego, comparten la primera colocación con 94 de coeficiente. El luso aparece como ST (goleador) , mientras que el argentino CF (centro foward). En cuanto al detalle, el delantero del Barcelona supera a su rival en drivling (96 vs. 90) y pases (88 vs. 81), pero el hombre de la Juventus se impone en velocidad (90 vs. 88), disparos (93 vs.91), defensa (35 vs. 32) y físico (79 vs. 61).