¿Sabes cómo se enteró Asensio de que Cristiano se iba?

Marco Asensio, en una interesantísima entrevista con la Revista Panenka, desveló una anécdota totalmente desconocida de la final de Kiev contra el Liverpool. Al balear le preguntaron en zona mixta por Cristiano Ronaldo y sorprendido no supo como reaccionar. Ahora, desvela un detalle inédito sobre el adiós del portugués, según recoge Aleix Generó en defensacentral.

Asensio en Panenka habló sobre su futuro en el Real Madrid y sobre un posible (y futurible) cambio de dorsal. Sin embargo, eso no fue lo único que dijo. También habló sobre la salida de Cristiano Ronaldo hacia la Juventus de Turín y explicó cómo se enteró de que eso sucedería.



"Yo me enteré después. Me preguntaron por Cristiano en zona mixta y no sabía por qué. Luego le pregunté en el bus y me dijo: 'no he dicho nada...'. Pero bueno...no sé si se magnificó", comentó el balear acerca de ese 'lapsus' que tuvo tras el Madrid-Liverpool en la zona mixta al ser preguntado por el crack de Madeira.



"La prensa interpretó en ese momento que se iba a ir pero en ese momento yo no pensaba en otra cosa que no fuera celebrar mi segunda Champions seguida. Luego ya nos despedimos de las vacaciones con un mensaje y ya está. Se fue...", explicó Asensio sobre la marcha de CR7 del Real Madrid este mismo verano y tras la polémica que suscitaron sus declaraciones tras la final ganada de la Decimotercera Champions League para los madridistas.

VÍDEO DESTACADO: Chorreo 'madridista' a Croacia con un Marco Asensio imparable