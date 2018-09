¿Serán Neymar-Griezmann el bombazo del próximo verano?

El bombazo del próximo verano de 2019 ha comenzado a fraguarse casi un año antes... Esto es lo que asegura La Sexta, que desvela que los primeros contactos entre el PSG y Griezmann se han producido ya para que el futbolista francés se convierta en el relevo de Neymar en París. El nuevo destino del brasileño será el Real Madrid, pero el club parisino quiere tener cubiertas las espaldas, según recoge Raúl Gutiérrez en defensacentral.



El Real Madrid fichará a Neymar el verano que viene y el PSG sustituirá al brasileño con Griezmann, según ha asegurado La Sexta este miércoles. El futbolista brasileño es el gran objetivo desde hace meses en el club blanco, y parece ser que en 2019 el deseo de Florentino Pérez se hará realidad. No obstante, para que el PSG acepte antes debe tener un recambio de garantías. Y ése no sería otro que Antoine Griezmann.



Según esta información, el club parisino se habría puesto ya en contacto con el delantero francés del Atlético para que forme pareja de ataque con Mbappé no sólo en la Selección Francesa, sino también en el equipo más importante del momento en Francia. Ambos jugadores se entienden a la perfección y el PSG estaría dispuesto a pagar lo que haga falta al Atlético (la cláusula de Griezmann es de 200 millones de euros).



Sería una operación redonda para el Real Madrid, que con Neymar conseguiría a uno de los mejores futbolistas del mundo y al mismo tiempo la salida de Griezmann rumbo al PSG debilitaría a uno de los grandes rivales del equipo blanco, el Atlético. El club blanco estaba convencido de que Neymar podía llegar este mismo verano, pero una serie de circunstancias lo impidió y en principio habrá que esperar hasta 2019 para el que puede ser uno de los grandes bombazos en el mercado en muchos años.

