Al-Khelaïfi se pone 'chulito' con el RealMadrid respecto Neymar

Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain, ha concedido una jugosa entrevista al diario Marca en la que habla sobre las relaciones entre el club parisino y el Real Madrid, del respeto que tiene el jeque por Floretino Pérez, y también ha querido mandar una seria advertencia sobre hablar con sus jugadores a sus espaldas (por Neymar y Mbappé) y sobre el Fair Play Financiero..., según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.



¿Cómo lleva los rumores que siempre relacionan al Madrid con Neymar?



"Para ser realista es un poco frustrante, porque no es justo que otros clubes o alguien hable con nuestros jugadores. No nos gusta nada y lo hemos hablado en su momento con el Real Madrid. Tenemos una buena relación y respetan al PSG, espero que sea verdad. Nosotros respetamos al Real Madrid y a su presidente, Florentino Pérez, pero creo que es importante para todos que no trabajemos por detrás del escenario. No sé si me entiende. Si hay algo es mejor siempre que hablemos, hablar con Florentino Pérez o con el que sea y que digamos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Es lo que esperamos de todos los clubes, no sólo del Real Madrid. Matarnos entre nosotros no es la forma de trabajar del PSG y espero que otros clubes no nos hagan eso mismo a nosotros"



¿Cómo está Neymar tras un año complicado?



"Ahora está bien, está en forma. Se lesionó y no tuvo tiempo para llegar al máximo, pero ahora está con confianza y estamos felices de poder contar con él en plenitud. Seguro que este va a ser su año, está feliz y con ganas, muy motivado. Le necesitamos, está involucrado para ganar con nosotros"



Tener a Mbappé y Neymar juntos es una responsabilidad...



"Por supuesto, tenemos a los mejores delanteros. Pero también están Cavani, Di María... Y es un orgullo, pero lo bueno es que esto te permite pensar en un proyecto a largo plazo. Vamos a ir a por cada título y lucharemos porque es nuestra obligación"



¿Puede afrontar tranquilo el PSG la temporada ante el Fair Play Financiero?



"Son rumores que vienen sobre todo desde España y todos sabemos de dónde vienen. Pero no nos importa lo que dicen la verdad, estamos tranquilos. Sabemos que lo hemos hecho bien y cumpliendo la ley. Hemos vendido jugadores por una cantidad récord y la verdad es que nos centramos en lo nuestro y esperemos que nos dejen trabajar. No me gusta la gente que no es honesta, que parecen amigos y van por la espalda. Me gusta decir las cosas a la cara y hablar. No me gusta que clubes hablen por detrás de nosotros y eso es lo que está pasando"

¿Cuál es el peor enemigo del PSG en la Champions, el Madrid, el Barça o Tebas?



"Nunca he hablado de Tebas por la espalda y él lo hace. La última vez que hablamos fui muy claro con él. Es mejor decir las cosas a la cara. Ataca a todo el mundo, a la Juve, al Inter, al PSG... Que se ocupe de sus asuntos, de LaLiga y de sus clubes, y que nos deje a los demás trabajar. No tiene de qué preocuparse porque no vamos contra LaLiga. Déjenos tranquilos y a los demás también"



¿La marcha de Cristiano Ronaldo hace daño a LaLiga?



"No lo sé, pero es el fútbol. Nosotros hemos vendido jugadores a LaLiga, hemos vendido jugadores, hemos comprado, es el mercado... Todos están en su derecho. Hay que tener una mentalidad abierta y dejar a un lado a la gente con la mentalidad obsoleta"

