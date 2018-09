¡Bombazo en Italia!: Mou puede volver al Madrid

Una noticia “loca” salió hoy en Italia. Según calciomercato.it, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, estaría pensado en destituir a Julen Lopetegui del rol de entrenador del equipo. ¡Y en su lugar volvería José Mourinho!, según defensacentral.

Dicho medio afirmó lo siguiente: “Julen Lopetegui ya podría haber llegado al final de su aventura en el banquillo del Real Madrid. Su relación con el presidente Florentino Pérez ha fracasado y no por los resultados en el campo, sino por las elecciones técnicas. Florentino no asimila el hecho de que las nuevas incorporaciones han sido relegadas al banquillo (desde Odriozola hasta Vinicius y Mariano Díaz). Pero lo que más sorprende es que Pérez estaría pensando en volver a contratar a José Mourinho, que es actualmente el entrenador del Manchester United”.

Ante una noticia tan ingeniosa hay que “quitarse el sombrero”. En primer lugar por la fantasía. Se necesita una fluida imaginación para poder afirmar algo tan surrealista e inesperado. Y en segundo lugar por las fuentes. Es fácil especular de esta manera sin haber verificado antes ni una sola coma de la noticia.

Hay que aclarar las cosas. Florentino nunca ha estado decepcionado con la elección del once titular por parte de Lopetegui, y el entrenador nunca ha estado a punto de ser echado del Madrid. La admiración entre ellos es mutua . Además, el ex seleccionador de España goza de gran respeto en el entorno blanco, y su nueva carrera en Chamartín ha empezado bien, las tres victorias consecutivas en Liga lo demuestran. Y por último, el perfil de Mourinho no sería el adecuado en este momento. Preguntad en las oficinas del Bernabéu. Queridos colegas italianos, la próxima vez hay que tener más cuidado en sacar estos tipos de noticias…

