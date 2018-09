James podría estar muy cerca de volver al Real Madrid

A pesar de que durante el verano a varios de los dirigentes del Bayern de Múnich se les llenaba la boca asegurando que James era imprescindible y que no se contemplaba su marcha al Real Madrid para que, varias semanas después, la cosa ha cambiado de forma importante, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



Lo anuncia la revista alemana, Kicker, en su edición de este jueves: “Hay dudas dentro del club sobre si el propio James quiere seguir jugando para el Bayern”, han señalado en su información.

El curso no ha comenzado especialmente bien para el colombiano ya que no ha disputado más que 18 minutos en los dos primeros partidos de la Bundesliga. Su nuevo entrenador, Kovac, no parece contar demasiado con él en este arranque, situación que habría desilusionado de forma importante a James, de ahí ese descontento del jugador y, con ello, la aparición de las dudas de su propio club en relación a la ejecución de la cláusula de compra del futbolista.

El paso de las semanas será el que marque la situación de James pero, a día de hoy, el enfado del jugador es importante y su continuidad en Múnich para el año que viene está en el aire. Si el Bayern decidiera no ejecutar esa cláusula de compra que tiene valorada en 42 millones de euros, el colombiano volvería al Real Madrid el próximo verano. No en vano, James tiene contrato con el conjunto merengue hasta el año 2021 y, según deseos del propio Lopetegui, le parece un futbolista más que aprovechable.

VÍDEO DESTACADO: Así es Helga Lovekaty, la maciza rusa que tiene loco a James