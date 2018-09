Pirlo utiliza de ejemplo a Cristiano para ‘dejar con el culo al aire’ a Dybala

El mítico ex centrocampista italiano Andrea Pirlo, que en su día estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, ha concedido una entrevista al diario italiano Tuttosport en la que se ha mostrado muy crítico con Paulo Dybala y le ha aconsejado que entrene como lo hace Cristiano Ronaldo, según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.

"Si Dybala entrenara con el deseo de Cristiano Ronaldo ...", ha dicho Andrea Pirlo sobre el delantero argentino de la Juventus, dejando entrever que no trabaja lo suficiente, algo que sí hace el astro portugués.

"Aceptar que no eres titular en esta etapa de la temporada no es fácil para nadie. Paulo hará todo lo posible para jugar: si entrena con el deseo de Ronaldo, será difícil dejarlo fuera. Cuando no juegas, significa que tienes que hacer aún más. Es su obligación: las cualidades de Dybala no están en cuestión", ha apuntado el ex jugador de la Juve.

"Para convertirse en un jugador crucial para Juventus, debe encontrar algo desde dentro de uno. Primero y ante todo, debe hacerlo por él mismo", sentenció Pirlo, un maestro del fútbol.

