¿Sabes qué opina Berizzo sobre el nuevo Madrid sin Cristiano?

Eduardo el 'Toto' Berizzo habló antes de medirse al Real Madrid en la próxima jornada liguera. El técnico apuntó algunos de las claves del encuentro en San Mamés y especuló acerca de las opciones para frenar a los de Lopetegui que llevan 9 de 9 puntos posibles. "No creo que sean menos equipo sin Cristiano", aseguró, según recoge Manuel Calero en defensacentral.



Clásico de LaLiga



"Nos espera un partido clásico con mucha historia detrás en el que probaremos nuestras fuerzas contra un gran rival. Me encantaría ganar, aunque también digo que eso no es algo que haga solo como entrenador. Desde que soy entrenador mi labor es ayudar a que mis jugadores ganen"



Convocatoria



"Me gusta esperar hasta el último momento. Eso también obliga a todos a estar en alerta. Me gusta conocer las sensaciones de los jugadores el mismo día del partido"



Jerarquía del Madrid



"Cuando enfrentas a un rival de la jerarquía del Real Madrid pones en valor tu manera de jugar. Es un rival muy equilibrado. Más allá de mirar a ellos hay que probar nuestra manera de jugar. Presionar, incomodar y hacer que el balón no pase por ellos porque malo será. La jerarquía del rival exige estar a la altura y para eso necesitas creer en lo que haces y ser valiente. La valentía es una cuestión imprescindible y el equipo debe asumirlo".



¿Cómo le jugará al Real Madrid?



"Podemos imaginar un dibujo diferente en el sistema, pero la idea será la misma: presionar y conseguir el balón. El Real Madrid por momentos te permite posesiones largas pero hay que proteger su salida. En el uso de la pelota hay que tener vigilancia de sus posiciones. Cuando parece que les dominas es casi peor para ti mismo porque cuando roban son capaces de una transición de cara a gol. Por eso insisto en que a nuestra posesión hay que añadir una gran vigilancia y atacar con equilibrio exacto para no ser descompensados".



Muchos días sin competición



"Estos días nos ha permitido para elevar forma de todos y equipararla. Hoy puedo escoger a cualquiera, sobre todo en el medio del campo con versatilidad para nuestros jugadores. Son futbolistas que hay que mezclar bien. Todo este tiempo de no partido nos sirvió para que adquieran mejor forma futbolística. Eso sí, el futbolista necesita de jugar partidos. El jugador se alimenta de partidos y necesita probar en los partidos lo que hace en los entrenamientos. No será impedimento ni excusa el no haber tenido fútbol hasta ahora".



El nuevo Real Madrid sin Cristiano



No creo que sea menos equipo. Inclusive la presencia de Cristiano a veces condicionaba el dibujo, no de manera negativa pero hacía que esquemas y nombres condicionasen. Hoy el dibujo de su entrenador es equilibrado en el medio y tiene bandas al espacio y al pie. La variedad de sus opciones de ataque ha crecido a partir de la marcha de Cristiano. Pierde un futbolista grandioso pero a nivel táctico abre un abanico de opciones interesantes"



Presión



"Estará en la justeza de marcar según la zona en que corresponda. En el uno contra uno de nuestro medio campo y defensa estará la clave para que ellos no jueguen cómodos. En el medio del campo habrá que mezclar jugadores fuertes y los que usen la pelota con criterio. En esa elección residirá parte del mérito del partido".



Público de San Mamés



"Toda ocasión es importante para demostrar que jugamos en casa. La gente juega su partido. Enfrentar al Real Madrid estimula a la gente y ese ambiente debemos llevarlo a nuestro favor".



Simón, Peru y Guruzeta



"Son chicos serios, de gran absorción y con los ojos bien abiertos. Simón y Peru han jugado de inicio y partidos completos en los que han mostrado gran sobriedad. Guruzeta todavía tiene que explotar pero ha llegado al primer equipo y puede demostrar que es una verdadera opción de ataque. Que estén los tres llegando desde la cantera demuestra que el sueño existe. Debe ser estímulo para todos los futbolistas de Lezama".

VÍDEO DESTACADO: Eduardo Berizzo