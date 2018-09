Allegri da la cara por Cristiano ante su patético arranque en la Juve

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha querido mandar un guiño a su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, antes del partido de mañana de la Serie A entre la Juve y el Sassuolo. En dicho encuentro, el técnico italiano ha asegurado que el astro portugués se estrenará como goleador en Italia, según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.

Cristiano Ronaldo



"De él no me espero ni menos ni más que los otros partidos. Disparó mucho y no logró el gol, vale, pero no hay que ser fatalistas. Trabajó muy bien y creo que mañana se desbloqueará y marcará uno"

Sobre el The Best



"Debe ganarlo Cristiano, por todo lo que hizo en el curso pasado. No quiero quitarle nada a Modric, pero el premio lo merece sin duda Ronaldo"

Dybala

"Nadie duda de sus cualidades, pero en el campo van 11 más tres. Ahora jugaremos tres veces por semana y habrá más espacio. Dybala se ganará el sitio de titular en el campo, pero tiene demasiada presión encima. Si mañana juega y no disputa un gran partido, vosotros (a los periodistas) lo destrozáis"

