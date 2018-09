'O Rey' Pelé provoca en Twitter al fútbol argentino en Twitter

Ha sido el más grande y en muchos sentidos lo sigue siendo.

Desde hace décadas, Brasil y Argentina se disputan el título a la mejor selección de Sudamérica y en ese contexto el legendario delantero brasileño Pelé aportó su granito de arena a través de una publicación en las redes sociales.

El tres veces campeón del mundo compartió una imagen junto al histórico jugador de River Plate y el Real Madrid Alfredo Di Stéfano con un curioso mensaje.

Alfredo Di Stefano may not have played in a World Cup but it didn't matter. He was so good, he could have been Brazilian...😉 // Alfredo Di Stefano pode não ter jogado uma Copa do Mundo, mas isso não importa. Ele era tão bom, que poderia ter sido brasileiro... pic.twitter.com/AhUwsBE5r3