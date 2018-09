Bale envía un recadito a Cristiano

El nuevo líder del Real Madrid, Gareth Bale, ha concedido una entrevista al diario inglés Daily Mail en la que desvela su enfado al ser suplente en la pasada final de la Champions, cómo afecta la marcha de Cristiano Ronaldo a la Juventus, cómo se entiende en inglés con Lopetegui, cosa que no podía hacer con Zidane..., según recoge Pablo Ruiz en defensacentral.



¿Cómo fue el gol de chilena en Kiev?



"Podías optar por bajar el balón y hacer algo. Pero sabes que estás en una situación en la que te van a encimar y tienes que intentar hacer algo. Realmente no piensas en parecer estúpido. Si no intentas cosas, las cosas nunca suceden. Si tienes tiempo para pensarlo, no te viene. Es cuando tomas esas decisiones instintivas cuando tiendes a conseguir los mejores resultados"



¿Sabía que iba a ser gol cuando conectó el balón?



"Sabía exactamente dónde iba el balón y puedes ver en el vídeo que giro mi cabeza a mirar exactamente dónde va el balón. Al golpear sabía que era bueno. La caída al césped fue ligera. ¡No, no lo sientes! Hubo como un silencio extraño durante una fracción de segundo. Luego todo estalló. Recuerdo a Marcelo y Kroos corriendo luego todo el mundo amontonado"

¿Mejor que el gol de Cristiano Ronaldo a la Juventus?



"Eso no tengo que decirlo yo"

El gol no fue considerado por la UEFA como uno de los diez mejores de la temporada...



"¡No sé por qué no estuvo en esa lista. Quiero saber quién están en ese panel porque quiero que les echen"

¿Cómo se sintió al ser suplente en la final?



"Enfadado, bastante enfadado, para ser sincero. Obviamente, sentía que merecía ser titular. Estaba marcando goles. Así que, sí, supongo que fue difícil poner el enfado a un lado"

Habló con Karius...



"Sólo le dije: 'Mantén la cabeza alta. Los errores pasan. Es mala suerte que ocurran en una final'"

Ahora, ¿a por la Decimocuarta?



"Podemos incluso mejorarlo. Otro comienzo y otro reto. Estamos preparados para ello"

Lopetegui habla inglés, Zidane no...



"Obviamente ayuda. Puedo hablar con un entrenador en castellano, pero quizás no entrar en la profundidad de detalle que necesito"

¿Es Lopetegui mejor entrenador que Zidane?



"No estoy seguro de querer responder a eso"

¿Cómo afecta la marcha de Cristiano al Madrid?



"Obviamente, va a ser algo diferente no tener a un jugador tan grande. Quizás sea un poco más relajado, sí. Supongo que será algo más del equipo, trabajar más como una unidad más que en un jugador"

¿Quiere volver a la Premier?



"Puedes decir sí o no. Siempre quieres volver y jugar en la liga de tu país, ya que una parte de ti echa de menos tu hogar. Pero estoy disfrutando jugar para el mejor equipo del mundo y ganar títulos"

