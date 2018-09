Messi no se plantea irse del Barcelona hasta el 2021

Leo Messi no tiene intención de abandonar el Barça antes de la finalización de su contrato, en junio de 2021, y a partir de ahí, según admitió a ESPN una fuente cercana a su familia, se planteará su futuro profesional dependiendo tanto de su estado físico como de las sensaciones personales que tenga en ese momento, según espn.

El entorno del crack argentino reaccionó con tranquilidad y sin aspavientos a lo publicado este domingo por el diario británico Daily Mail, que apuntó a un interés del Inter Miami FC, liderado por David Beckham, por incorporarle coincidiendo con su debut en la MLS, en el año 2020.

La información del Daily Mail hace referencia a que Messi estaría en una posición de privilegio en los planes deportivos del club, que ya trabaja en un desembarco por la puerta grande en la competición norteamericana, y que estaría dispuesto a ofrecerle un contrato acorde con su papel en el fútbol mundial con el objetivo de seducirle a iniciar una aventura en la que hasta el momento no se había relacionado al capitán azulgrana.

A la espera de concretar la ubicación definitiva de su estadio y establecer todos los roles deportivos en su área deportiva, del Inter Miami, siempre según lo publicado en Inglaterra, se adivina la intención de formar una plantilla de primer nivel con una estrella destacada, especulándose que los ejecutivos que trabajan a las órdenes de Beckham entienden que nadie mejor que Messi para catapultar la popularidad del club en la ciudad de Florida, donde la población latina es mayoritaria.

La fuente consultada por ESPN aclaró que no ha existido ninguna clase de contacto con Messi desde Estados Unidos y, de hecho, la información publicada en Inglaterra confirma este detalle, especificando que es una idea en la que se estaría empezando a trabajar… Y entendiéndose la dificultad en hacerla realidad.

El contrato de Messi con el Barça, renovado en noviembre de 2017, se prolonga hasta junio de 2021 y el astro argentino no se ha planteado ningún escenario que no sea cumplirlo. Feliz en Barcelona, donde vive desde los 13 años, Leo no se cierra ninguna puerta a partir de entonces, ya fuera prolongar su carrera en el Camp Nou, regresar como algunas veces ha insinuado a Newell’s o, por qué no, aventurarse en una nueva Liga que pudiera ser la MLS… Aunque esta probabilidad, de entrada, se contempla como la menos factible.

