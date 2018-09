El antimadridista Carreño atiza a Ramos tras la lección a Griezmann

Manu Carreño, antimadridista declarado, habló sobre la rencilla que tuvo Sergio Ramos con Griezmann y sobre la 'bofetada' que le dio en zona mixta el de Camas al jugador del Atlético de Madrid. Para el presentador de El Larguero en la Ser, Ramos casi debería pedir disculpas por lo hecho. Lo catalogó de "innecesario". Después, se cebó en los elogios hacia Leo Messi por sus tres goles al débil PSV, según recoge Manuel Calero en defensacentral.



Respuesta al 'zasca' de Ramos a Griezmann



"Que si la ignorancia es muy atrevida. Que ese chaval... Se nota que el pique entre Ramos y Griezmann viene de lejos. Al menos del verano, cuando el Atlético de Madrid gana la Supercopa y pone Griezmann una foto en Instagram en la que se ve a Ramos poniéndole la corona al francés. Esa foto que colgó el francés parece que no le gustó mucho a Ramos, que le ha metido un zasca para mí innecesario".



Griezmann en la mesa de Messi y Cristiano



"Creo que Griezmann ni está en la misma mesa ni estará porque creo que no es lo mismo que Messi y Cristiano. Habrá que ver si alguno se sienta alguna vez, si Mbappé o Neymar. Pero creo que Griezmann está todavía a una distancia".



Messi



"Para mí es innecesario aunque en el fondo estoy de acuerdo con Ramos. Porque creo que Griezmann, que es un pedazo de jugador, no está a la altura de Messi y Cristiano. Siempre he dicho que Messi me parece el mejor jugador del mundo, que, por cierto, antes se enfadaban los madridistas y supongo que ya no se enfadan o incluso se alegran. Después de Messi para mí el mejor es Cristiano. Y después no se acerca nadie".

