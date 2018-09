Estos son los planes 'secretos' del Real Madrid con De Jong según Pipi

Pipi Estrada se pasó por El Chiringuito para soltar una de sus 'Pipildoras' y asegurar que el Real Madrid sigue muy atento a De Jong. Frankie está muy atado por el Barça, pero el equipo blanco se guarda un 'as' en la manga, según apuntó Pipi anoche en la tertulia, según recoge Manuel Calero en defensacentral.



“El presidente del Real Madrid le ha puesto las pilas a su director general. No es que haya mal rollo, pero quiere que esté rápido por un futbolista. No descarto que mañana en Amsterdam haya ojos del Real Madrid por un jugador que me parece brutal, joven estiloso, buena presencia y encaja en el Real Madrid. Tiene todo el perfil, pero al futbolista le ha empezado a salir novias, el Tottenham, el Barça… Tiene todo para llegar al Madrid en el mercado de invierno, se llama De Jong”, comentó