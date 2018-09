Mohamed: "En España cobro la mitad que en México"

El entrenador del Celta de Vigo, Antonio Mohamed, ha sorprendido en sus primeros partidos en el futbol de España, pues tras cuatro fechas tiene al Celta de Vigo en la tercera posición debajo del Barcelona y Real Madrid. El entrenador argentino reveló que para cumplir su sueño de dirigir en Europa tuvo que sacrificar lo económico y ahora gana la mitad de lo que percibió durante su paso por el banquillo de Monterrey, equipo al que esperar volver en un futuro.

Mohamed tenía decidido pasar un año sabático tras dejar a los Rayados, sin embargo, recibió una llamada de Felipe Miñambres, director deportivo del Celta, que cambió sus planes: “Me citó en Madrid y hasta allí fui. Realmente, no esperaba que me conozcan tanto. Pero el dueño (Carlos Mouriño) tiene empresas en México, es más, sus hijos nacieron allá. Y las dudas que podía tener se despejaron. Tener el apoyo del Consejo Directivo, armar el proyecto y poder asumir en la pretemporada... Todo cerraba. Hasta dejé de lado lo económico. En España cobro la mitad que en México, pero no podía dejar pasar el desafío”, compartió en entrevista para el Clarín de Argentina, según Espn.

El ’Turco’ externó al diario de su país que desea estar mucho tiempo en el viejo continente, y que tiene un amor eterno por Rayados, por lo que no descarta volver y confesó que dejó al equipo en su momento pensando en ayudarlo, pero fue una decisión muy dolorosa a nivel personal.

"La verdad, me fui de un día para el otro. Tenía un año más de contrato, pero creía que el club necesitaba un cambio de líder. Entonces, decidí dar un paso al costado con todo el dolor del mundo porque Monterrey es el club en el que mejor me sentí y en un futuro pienso volver", comentó Mohamed, quien no descartó volver al futbol argentino: “Para mí, Europa va a ser un trampolín o un tobogán. Voy a volver a dirigir en Argentina. Pero ojalá sea en mucho tiempo. Significará que me fue bien acá”.

La vida del entrenador ha cambiado en el último mes, incluso le llama la atención que su 'look' haya atraído a la prensa española. Bromeó sobre como lo cuestionan en los medios por usar lentes oscuros durante los juegos, pero esto no le preocupa.

"Hace 15 días, era un desconocido en Europa. Ahora, me cuesta un poco ir al supermercado. Todos me dicen ‘Míster’ en la calle. Desde el taxista hasta el peluquero. Acá, en España, se sorprenden porque me pongo anteojos para el sol durante los partidos. ¿Qué quieren que haga? Siempre me molestó la claridad. Es mi personalidad y no la voy a cambiar”, dijo el argentino compartió la idea futbolística que busca implementar en sus equipos con conceptos básicos, pues considera que la dirección técnica está sobrevalorada. “Me gusta un equipo que presione alto, recupere rápido y sea ordenado futbolísticamente. Me gustan las variantes del juego, no me caso con una escuela. ¡Si está todo inventado! Se exagera mucho en el fútbol y eso generó que la figura del entrenador sea sobrevalorada. A uno lo contratan por bueno y a los dos meses lo terminan echando por malo. El técnico siempre es culpable. Y sólo tiene entre el 20 y el 30 por ciento de influencia. Deciden los futbolistas”, apuntó.

El entrenador espera con ansias los duelos ante Real Madrid y Barcelona, equipos que enfrentará en la parte final del año: “Va a estar bueno. A Leo le voy a pedir que juegue tranquilo, que quiero pasar las Fiestas en Paz. Si me hace caso, le regalo el pan dulce”.

