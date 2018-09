Pelé enciende los ánimos de los aficionados argentinos con este tuit sobre Di Stéfano

El legendario exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, mundialmente conocido como Pelé, ha publicado en Twitter un ambiguo comentario sobre el mítico Alfredo Di Stéfano, la leyenda del fútbol argentino y español que alcanzó fama mundial en las filas del Real Madrid, equipo con el que ganó cinco Copas de Europa consecutivas entre 1956 y 1960.

"Di Stéfano puede no haber jugado una Copa del Mundo, pero no importa. Él era tan bueno, que podría haber sido brasileño…", escribió Pelé en su cuenta oficial de Twitter.

Alfredo Di Stefano may not have played in a World Cup but it didn't matter. He was so good, he could have been Brazilian...😉 // Alfredo Di Stefano pode não ter jogado uma Copa do Mundo, mas isso não importa. Ele era tão bom, que poderia ter sido brasileiro... pic.twitter.com/AhUwsBE5r3