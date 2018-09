Edu Aguirre afirma que Cristiano siente que se le ataca deliberadamente

Edu Aguirre comentó la gran impotencia que siente Cristiano Ronaldo después de su expulsión en el partido de la UEFA Champions League de este miércoles entre el Valencia y la Juventus en Mestalla. El portugués fue expulsado con roja directa porque el árbitro consideró que había agredido a un rival fuera de una acción del juego. Algo que CR7 considera según Aguirre “una de las mayores injusticias de su carrera”, según recoge Jeiser White en defensacentral.

El tertuliano declaró en ‘El Chiringuito de Jugones’ el gran malestar de Cristiano por su expulsión de Mestalla “Cristiano considera que esta acción es una de las mayores injusticias en su carrera. Siente impotencia”.



El portugués siente “que se le ataca deliberadamente, que no se le mira con los mismos ojos, que no se le trata igual que al resto de los jugadores. Está muy enfadado”. Ronaldo fue expulsado en su debut en la Champions con la Juventus.



Edu cree que esta situación ayudará a que Cristiano trabaje mucho más. Aunque tampoco lo recuerda tan enfadado por una situación como la del miércoles, “seguro le ayudara a trabajar más. Pero, no recuerdo a un Cristiano así de enfadado. La impotencia que tiene no la había visto así en mi vida”.



Por su parte, el resto de tertulianos de 'El Chiringuito' valoraron como injusta la expulsión de Cristiano, ¡hasta los culés reconocieron que la roja fue excesiva!

"A Cristiano no le habrían expulsado si estuviera en el Real Madrid. El árbitro interpretó mal la acción en la que expulsó a Cristiano", opinó Edwin Congo. "Creo que es un error imperdonable del árbitro expulsar a Cristiano", valoró José Damián.

"Me parece escandaloso y gravísimo... No se puede expulsar a Cristiano ni a ningún jugador por esto. Decir que es expulsión de Cristiano es demencial", dijo Alfredo Duro. "Con tarjeta amarilla para Cristiano habría sido suficiente. Me parece desproporcionado expulsarle por eso", opinó el tertuliano culé Pibe d'Alessandro.

EL MOMENTO EN EL QUE EDU AGUIRRE HABLA SOBRE CRISTIANO Y SU EXPULSIÓN