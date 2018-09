El árbitro expulsó a Cristiano Ronaldo por un tirón de pelo a Murillo que no fue tal

Ni Cristiano Ronaldo ni los buenos aficionados al fútbol olvidaremos nunca el debut del crack portugués en Liga de Campeones con la Juventus.

A la media hora de juego, Cristiano vio la roja directa por una supuesta agresión a Murillo. Félix Brych, tras consultar con su asistente, enseñó la roja directa al jugador de la Juve, que no daba crédito a lo sucedido y se marchaba diciendo claramente "No he hecho nada, no he hecho nada" entre lágrimas.

Atacaba la Juve en el minuto 29 exactamente. La jugada iba por banda izquierda y Cristiano trataba de buscar el espacio dentro del área.

Murillo se interpuso en su camino y el portugués se revolvió. El central del Valencia se fue al suelo y Cristiano fue rápidamente a recriminarle que se tirase sobre el verde de Mestalla. En esa pequeña trifulca el portugués parece agarrar del pelo al jugador del Valencia, pero no lo haxce.

Cristiano, consternado, se fue entre lágrimas del terreno de juego asimilando lo que fue la primera expulsión de su carrera en Champions League.

La expulsión ha levantado ampollas en el entorno del portugués. No solo familiares y allegados se expresaron con indignación en las redes sociales contra la tarjeta roja que eliminó del partido a la nueva estrella bianconera y que le puede acarrear hasta tres partidos de sanción.

También su excompañero en el Real Madrid Theo Hernández, con quien compartió vestuario la temporada pasada se mostró su desacuerdo con la roja.

Un par de horas después de producirse la expulsión, el lateral, cedido esta temporada en la Real Sociedad, comentó la acción en Twitter: