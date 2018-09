Estos son los delanteros más destacados en esta fecha de La Liga

Aquí les presentamos algunas estadísticas clave a considerar en cuanto a los delanteros del Nivel 1 de los partidos clave de La Liga española antes de seleccionar cuál será su equipo de Fantasy para el venidero fin de semana, según Antonio Rusiñol | ESPN Stats & Info.

Real Madrid vs Espanyol

Luego de dejar ir dos puntos en San Mamés contra el Athletic de Bilbao el sábado pasado, el Real Madrid buscará remontar en casa contra el Espanyol. En la última oportunidad en la cual ambos equipos se vieron las caras, durante el pasado mes de febrero, resultó en la primera victoria del Espanyol sobre los merengues en 23 enfrentamientos. Es poco probable que el Espanyol repita la hazaña considerando que no se ha impuesto en partidos consecutivos contra el Real Madrid desde 1995-96. Karim Benzema es el único delantero del Real Madrid como opción en Nivel 1, pero el francés se encuentra empatado con Lionel Messi en el liderato de la Liga española con cuatro tantos, quedando así a uno menos del total de la campaña anterior para Benzema, su menor producción goleadora en liga en 11 años. Benzema ha tenido buen desempeño contra el Espanyol históricamente, marcando gol en tres de sus últimos cuatro choques. Si bien no es relacionado como delantero, Gareth Bale, volante de Nivel 1, se catapulta para quedar en la consideración de todos. El galés es el segundo jugador de posiciones distintas a la de arquero en La Liga española de mayor anotación, por debajo de Lionel Messi. A pesar de que Bale está incluido como volante Nivel 1, solamente Luis Suárez (delantero Nivel 1) ha intentado mayor cantidad de disparos al arco que el madridista en La Liga española. Toni Kroos, del Real Madrid, aporta alto nivel como volante Nivel 1: es líder de La Liga en pases completados por partido (98.25) y el encargado de los tiros de esquina en el Real Madrid.

Getafe vs Atlético de Madrid

Este sábado, se jugará un derbi madrileño, en el cual un Getafe invicto en sus últimos tres enfrentamientos y empatado en el tercer puesto de la pizarra recibirá en su feudo al Atlético de Madrid. A la hora de elegir un jugador del Atleti, la pregunta podría bien ser: ¿Diego Costa o Antoine Griezmann? Ambos son delanteros Nivel 1 y ambos han tenido arranques lentos en la Liga española. Griezmann ha intentado mayor cantidad de disparos (8 contra 5) y creado más oportunidades (9 contra 3) que Diego Costa, y su expectativa de goles de 1.4 es superior al 0.3 de Costa. A favor del atacante brasileño tenemos su récord contra el Getafe: siete goles en 10 encuentros, cuarta mayor producción contra cualquier rival. Ángel Rodríguez del Getafe se destaca como fuerte opción para considerar a la hora de llenar el puesto de delantero Nivel 2. Rodríguez ha marcado tres de los cuatro tantos del Getafe en lo que va de temporada y si bien enfrentará un reto grande con la defensiva del Atlético, vale la pena mencionar que el equipo de Diego "Cholo" Simeone ha concedido en cinco de seis enfrentamientos en todas las competencias de las que ha formado parte en la actual temporada.

Barcelona vs. Girona

El Barcelona, actual líder de Liga, pondrá en juego su invicto de la actual temporada cuando reciba a otro club catalán, el Girona, este domingo. Lionel Messi es la opción obvia al estar encendido en la actual campaña, con siete goles y tres asistencias en seis encuentros durante todas las competiciones de los blaugranas. Messi es líder de la Liga española en puntos de Fantasy y es tercero entre todos los jugadores en las cinco principales ligas de Europa. Messi no solamente ha intentado la mayor cantidad de disparos en la Liga: ha creado la mayor cantidad de oportunidades. Si quieren apostar por un once sin la presencia del argentino, lo mejor sería elegir a Luis Suárez, quien marcó cuatro goles en par de apariciones contra el Girona en la anterior temporada. Suárez quizás no tenga las estadísticas de creación de Messi, pero ya suma dos asistencias y expectativa de gol total de 3.80 en la actual campaña, métrica basada en la calidad y cantidad de los disparos que ha intentado. El último entre los delanteros Nivel 1 es Ousmane Dembélé, del Barcelona, quien quizás no cuente con la jerarquía de las otras opciones, pero ya ha marcado cinco tantos en seis partidos esta temporada en todas las competencias en las que ha participado en la actual temporada, cifra superior a sus totales de la anterior zafra.

Bajo el radar

Aïssa Mandi, defensa del Betis: El defensa del club sevillano se ha mantenido sumamente activo en la actual campaña. Mandi ha completado la tercera mayor cantidad de pases en la Liga española y ha contribuido a la ofensiva también. Mandi ostenta 6 oportunidades creadas y una asistencia, sumando la respetable cifra de 9 despejes y 4 atajadas esta temporada. El Betis se enfrentará al Athletic de Bilbao en casa este domingo. En las últimas dos campañas de Liga, los únicos dos equipos en tener mayor tiempo de posesión del balón como locales han sido el Barcelona y el Real Madrid.

