Isco confiesa su secreto previo al gol de falta

Fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Real Madrid sobre la Roma. Isco Alarcón, que marcó el 1-0 tras un espectacular lanzamiento de falta, según recoge Rubén Gómez en defensacentral.



Los pequeños errores a mejorar



"Tenemos que seguir mejorando cosas, es lógico. Acabamos de empezar y tenemos tiempo de corregir los pequeños errores, especialmente no permitir que el partido sea un ida y vuelta".



El 'pero' a la victoria



"Estamos muy contentos con esta victoria. Es un resultado amplio con muy buen juego, podríamos haber marcado más goles, pero hemos jugado a un nivel alto".



Gol de falta



"Se me dan bien desde esa zona, además me la han hecho a mí y Ramos me la ha dejado..contento por el gol y por los tres puntos que hemos conseguido en este inicio de la Champions".