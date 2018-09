¿Sabes qué sintió Modric cuando el Bernabéu pidió el Balón de Oro?

Luka Modric fue uno de los muchos jugadores que pasaron por los micrófonos de las televisiones internacionales tras el 3-0 del Real Madrid a la Roma. El croata fue ovacionado por el Santiago Bernabéu y salió al grito de "Balón de Oro, Lukita, Balón de Oro". Habló de ello y del partido en zona mixta, según recoge Manuel Calero en defensacentral:

Ovación del Bernabéu



"Orgulloso de que la afición y los compañeros lo pidan para mí, pero no me obsesiona, lo importante es el equipo. Si lo gano, muy bien, estaré muy contento, pero si no es así la vida sigue".



Partido



"Muy contento por nuestra actuación como equipo y por la victoria. Hemos hecho un partido muy completo, hemos creado muchas ocasiones y hemos podido marcar más de tres goles".



Desgaste del Mundial



"El Mundial me provocó mucho desgaste físico y mental, pero me siento cada día mejor y espero seguir jugando como lo he hecho esta noche".



Compenetración con Kroos y Casemiro



"Claro que con ellos me siento muy cómodo, llevamos más de tres años jugando juntos, nos conocemos casi con los ojos cerrados. Pero también me siento muy cómodo con los demás".