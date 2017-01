Peterhansel: "Mi táctica era obligar a Loeb a correr al 100% de sus capacidades"

El piloto francés Stéphane Peterhansel (Peugeot), que se ha proclamado campeón del Rally Dakar 2017 en la categoría de coches, ha asegurado que su táctica en la última etapa ha sido "obligar" a Sébastien Loeb (Peugeot), con el que se jugaba el título, "a correr al 100% de sus capacidades".

"Nos enfrentábamos a un campeón muy rápido, que sabe gestionar las carreras con la cabeza y que no se deja impresionar. Ayer la diferencia la marcó un pinchazo y, probablemente, es lo que sentenció la victoria del Dakar. Sin embargo, mi táctica era obligar a Sébastien a correr al 100% de sus capacidades. Así se expondría a cometer errores y eso es lo que pasó, no fue una casualidad", señaló tras la última etapa.

El galo, que se hizo con su decimotercer título, explicó que la "alta tensión" con su compatriota se mantuvo hasta el final. "Antes de la salida de la carrera, no se podía dar nada por sentado. Había una gran carrera interna y, en total, siete u ocho pilotos capaces de ganar. A mitad de carrera ya solo éramos cuatro y en la última semana se resumió a un duelo con Sébastien, un duelo de alta tensión, a una gran velocidad".

Por último, agradeció a Peugeot no haber dado ninguna orden de equipo. "Quisiera dar las gracias a Peugeot por habernos dado estos coches tan excepcionales y sobre todo por no haber impuesto ninguna orden de equipo, lo cual me parece muy 'fair-play' y muy deportivo, porque todos contábamos con las mismas armas para la batalla", concluyó.