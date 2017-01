Ariel Jatón (Acciona): "Hemos demostrado que las energías eléctricas son el presente"

El argentino Ariel Jatón pasará a la historia como el primer piloto que completó el Rally Dakar con un coche eléctrico, un hito en el mundo del motor que certificó el pasado sábado en Buenos Aires al terminar los 9.000 kilómetros de la prueba al mando del ACCIONA 100% EcoPowered, un vehículo que ha "demostrado que las energías eléctricas son el presente".

Jatón desprende una sonrisa propia del trabajo bien hecho, del estudiante que aprueba tras mucho estudiar días después de conseguir la hazaña. "Cuando entré en meta el último día se me cayeron las lágrimas. Hemos conseguido hacer la carrera más dura del mundo sin una sola gota de gasolina. No me venían las palabras, sentí una emoción muy fuerte", dijo en una entrevista a Europa Press.

Tal es su felicidad, que Jatón compara el éxito del Dakar con el nacimiento de sus hijos. "Le he dedicado tantas horas y tanto sacrificio que al final, el coche ha sido un hijo más para mí. Me ha permitido vivir una experiencia realmente inolvidable. No solo porque el coche haya conseguido el objetivo, sino porque me han permitido que fuese yo quien lo llevara adelante. Satisfacción doble", añadió.

Sin embargo, Jatón señala como el "gran triunfo" del ACCIONA la fiabilidad del coche ante las duras condiciones del Dakar. "Hemos demostrado que es totalmente utilizable en la vida diaria. Hemos hecho entre 600 y 800 kilómetros diarios y no precisamente por carretera, todo lo contrario. Hemos hecho la prueba más extrema del mundo. La energía eléctrica es una de las mejores opciones hoy en día", relata Jatón, que invita a mirar el mercado actual porque ofrece "vehículos muy asequibles".

Pese a las complicaciones, entre ellas el hecho de tener que recargar sus baterías durante una hora para poder continuar la marcha, Jatón recordó la etapa suspendida por la organización en la que su camión de recarga quedó sepultado por la crecida de un río.

"Nunca hemos dicho 'aquí nos quedamos'. Esas palabras no están dentro de nuestro vocabulario, pero aquel fue nuestro momento más difícil. Un tramo desbordado, condiciones muy desfavorables y al llegar al repostaje y ver la situación nos enteramos que se había suspendido la etapa".

"El equipo reaccionó impresionantemente bien, pusieron en marcha el camión, trabajaron sin descanso y posteriormente el coche se portó a la perfección. Es increíble la fiabilidad de estas tecnologías. Los sistemas eléctricos no nos dieron una sola avería. Además, en cuestiones de seguridad también se cumplieron todos los objetivos. Esto es importantísimo", añadió.

Por último, Jatón destacó como "el más especial" el mensaje de felicitación recibido por parte del presidente de Acciona y afirmó que no han tocado techo, sino todo lo contrario. "Esto es algo muy grande. Todo el mundo dice que las energías eléctricas son el futuro, pero el Acciona ha demostrado que son el presente. Hay alternativa a la contaminación. Esto es bueno para todos", finalizó.