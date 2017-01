Ecclestone confirma su destitución como jefe de la Fórmula 1

El británico Bernie Ecclestone ha anunciado este lunes que ha sido destituido como director ejecutivo de la Fórmula 1 y que el estadounidense Chase Carey le ha relevado al frente, además de explicar que Liberty Media, nuevo propietario de los derechos del 'Gran Circo', le ha ofrecido el cargo de presidente de honor.

"Fui despedido hoy. Simplemente me he ido, es oficial, ya no soy el líder de la compañía, mi puesto lo ha tomado Chase Carey. Mi nuevo puesto es uno de esos términos americanos, es algo así como un presidente honorario. Tengo este título ahora, aunque no sé lo que significa", declaró a la revista alemana Auto Motor und Sport.

El mandatario, de 86 años, no quiso hablar de lo que hará en el futuro. "Mis días en la oficina serán más silenciosos ahora. Tal vez asista a algún Gran Premio en algún momento en el futuro. Todavía tengo muchos amigos en la Fórmula 1, y todavía tengo suficiente dinero para poder asistir a una carrera", explicó.

Sin embargo, Ecclestone afirmó que no espera retener su asiento en el World Motor Sport Council. "Lo dudo. Antes de nada, tengo que hablar con Jean Todt -presidente de la FIA- sobre esto", concluyó.

El pasado 8 de septiembre, la corporación Liberty Media anunciaba la compra de la Fórmula 1, una transacción valorada en su totalidad en torno a los 11.000 millones de euros, y el nombramiento como nuevo presidente de la competición de Chase Carey, actual vicepresidente de 21st Century Fox, y explicaba también que Ecclestone continuaría como CEO durante tres años más.