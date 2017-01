La reportera Déborah Serendipity a Valentino Rossi: "¿Puedo algún día ser la madre de tus hijos?"

La sede de Telefónica en Madrid acogió el pasado 19 de enero de 2017 la presentación del equipo Yamaha de Moto GP, al que este año se le une el español Maverick Viñales, que acompañará al italiano Valentino Rossi (El equipo Movistar Yamaha presenta su cuarto proyecto exhibiendo buena sintonía entre Rossi y Viñales).

A la puesta de largo acudieron numerosos medios, entre los que se encontraban las cámaras de Canal Sur del programa Vaya Tela ( La aficionada a la que pegó una 'patada' Valentino Rossi presenta denuncia en los juzgados a ver qué pilla).

Déborah Serendipity, la reportera del espacio protagonizó un delirante momento al aprovechar su entrevista para flirtear con el piloto.

"Eres mi piloto favorito. Es de verdad, no quiero tocarle por si me dice que me vaya", comenzó diciendo la periodista.

Tras preguntarle si espera alzarse con su décimo mundial, la reportera le hizo una extraña proposición:

"Ya que tengo a Rossi, la vida es muy corta y nunca se sabe lo que puede pasar. ¿Algún día puedo ser la madre de tus hijos?".

El italiano, que se las sabe todas, se rio muy ufano.

La reportera estaba tan emocionada que incluso se acaloró ante la situación y llegando a confesar que lo ama durante la despedida.

Serendipity, también conocida como Déborah Fernández, ha trabajado anteriormente en Telecinco y Cuatro en programas como ‘Está pasando’ o ‘Te vas a enterar’.