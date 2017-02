Jorge Lorenzo: "En cada salida a pista me acerco más a mi potencial"

El piloto español de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) cree que se está "acercando más" a su nivel de pilotaje con su nueva montura, después de continuar con sus progresos durante los tres días del primer test de pretemporada que acogió el circuito de Sepang (Malasia).

"He conseguido recortar siete décimas a mi tiempo del martes y en cada salida me estoy acercando siempre más a mi potencial, aunque todavía me falta algo", celebró Lorenzo en declaraciones facilitadas por su equipo.

Así, el triple campeón del mundo de la categoría 'reina' se mostró "contento" porque había conseguido "hacer buenos progresos" con su nueva montura. "Día tras día estoy siempre aprendiendo a conocer mejor mi moto", advirtió.

El piloto balear recalcó que en Ducati están todos "muy motivados" y que están "trabajando bien juntos". "En estos tres días hemos conseguido mucha información útil para mejorar la Desmosedici y nos estamos siendo siempre más competitivos", sentenció.