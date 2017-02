Toni Bou gana en la inauguración del Mundial de X-Trial en Barcelona

El 20 veces campeón del mundo de Trial, Toni Bou, se impuso en la cita inaugural del Mundial de X-Trial 2017, celebrada en Barcelona, encabezando también la clasificación general con 20 puntos en la que le siguen el piloto catalán Adam Raga (15 puntos) y Jeroni Fajardo (12 puntos).

El piloto del equipo Repsol Honda supo superar la presión que supuso el error que cometió en la primera zona de la fase de clasificación, para terminar la ronda primero y pasar a la final. Pese a ese traspiés, Bou dominó de principio a fin sumando a penas cinco puntos y proclamándose vencedor por undécima ocasión, en una prueba en el Palau Sant Jordi que sirvió para homenajear los 40 años de trial 'indoor' en la Ciudad Condal.

"Estoy contento por muchos motivos: por empezar el Mundial ganando, por hacerlo en Barcelona, por los 40 años de aniversario... Hay muchos motivos. La noche ha sido increíble y eso que he empezado con un error en la primera zona de la fase de clasificación. Pero me he podido recuperar y la final has sido fantástica. La gente ha podido disfrutar muchísimo, ha habido un gran espectáculo y se ha notado que estaban vibrando. Mejor imposible", explicó Bou.