Pedrosa: "Esperamos dar otro paso adelante"

El piloto español de MotoGP Dani Pedrosa (Repsol Honda) ha comentado este miércoles tras firmar el séptimo mejor crono (1:30.281) en la primera de las tres jornadas de test en el circuito de Phillip Island que esperan dar "otro paso adelante" en Australia, respecto al que dieron en los entrenamientos previos en Malasia, para mejorar la Honda RC213V.

"Mañana nos centraremos en la electrónica, porque necesitamos encontrar una buena base de puesta a punto. Esperamos dar otro paso adelante, porque eso nos ayudará en todos los circuitos. Hemos empezado este test de forma positiva", señaló en declaraciones facilitadas por el equipo.

Pese a haberse perdido la cita australiana en el pasado Mundial, Pedrosa tuvo una buena toma de contacto con Phillip Island. "Hacía mucho que no rodaba en este circuito, porque el año pasado me perdí el Gran Premio y he tenido que dar algunas vueltas para adaptarme de nuevo, pero las sensaciones han sido buenas", celebró.

"Hoy no hemos trabajado mucho en la electrónica, nos hemos centrado en la puesta a punto de la horquilla, para tener buenas sensaciones con la moto", comentó al respecto el catalán.