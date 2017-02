Farrés: "Sería 'antiGerard' irme a otra marca por dinero"

El piloto español Gerard Farrés aseguró que continuará vistiendo los colores del HIMOINSA Team en la próxima edición del Rally Dakar porque cree que sería "'antiGerard'" marcharse a otra marca por dinero tras haber quedado tercero en el considerado 'raid' más duro del mundo.

"Sería 'antiGerard' irme con otra marca por dinero, que para nada nos movemos por esto. Es un deporte en el que nos jugamos la vida y en el que disfrutamos de los valores del Dakar. Me quedaré seguro en HIMOINSA y espero que por mucho tiempo", dijo Farrés en el recibimiento que tuvo junto al director general del equipo, Miguel Puertas, en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Además, el catalán reiteró que tiene "clarísimo" que continuará en el equipo español por todo lo que le han dado durante estos dos últimos años. "También tenía la oportunidad de ir a Honda, pero en HIMOINSA me hablaron de valores y vi que eran buena gente. Además, me daban la oportunidad de dar gas y sabía que me iba a sentir feliz", apuntó.

Farrés tiene claro que el Dakar "no" se corre por dinero, sino que se hace por "pura ilusión". "Lógicamente vivimos de esto, pero nos movemos aquí para dar el máximo. HIMOINSA me dio la oportunidad de correr hace dos años cuando no terminaba de tirar para adelante y me siento muy feliz de haber conseguido este podio", recalcó.

En este sentido, agradeció el apoyo de todos sus compañeros, los cuales "han hecho un gran trabajo". "Me siento uno más. Hemos hecho un gran trabajo. Hubo compañeros que se tuvieron que parar por mí, me dieron ruedas... El premio es de todos", indicó.

Por otro lado, sobre la planificación que llevará a cabo para preparar el Dakar de 2018, el piloto español destacó que van a analizar todo lo que han hecho mal durante esta prueba y que tanto Miguel Puertas como el equipo están haciendo "un gran esfuerzo para tener un mayor presupuesto". "Intentaremos sacar lo máximo. También estamos luchando para tener mejor piezas de la moto. Sobre todo, haremos entrenamientos de calidad y muy buenos como los de este año", añadió.

Gerard Farrés ha conseguido su primer podio en el Dakar después de haber participado hasta en diez ocasiones y resaltó que ha sido "el más complicado" de la última década. "La navegación ha sido muy complicada. Había que estar muy tranquilo y tomar buenas decisiones, no era nada fácil. Es verdad que anularon dos etapas y pensamos que nos hubiera venido bien correrlas, pero esto es muy fácil decirlo ahora", subrayó.

"UN EQUIPO CON LIMITACIONES PUEDE ESTAR AL MAS ALTO NIVEL" Miguel Puertas, por su parte, comentó que "es un orgullo muy especial" que hayan conseguido este tercer puesto "teniendo en cuenta" que son un equipo privado y formado "totalmente por españoles". "Hemos transmitido que un equipo con limitaciones puede estar al más alto nivel. Y también valores como esfuerzo y espíritu de equipo, en una prueba que tiene tanta repercusión a nivel nacional y sobre todo en Cataluña", remarcó.

"Se arriesga mucho a cambio de muy poco. Si Gerard o yo no tuviésemos esa ilusión y motivación sería imposible que estuviésemos compitiendo en una prueba como el Dakar y mucho menos haber conseguido este resultado. Ahora tenemos que intentar mejorar en el Dakar de 2018 y esperemos que estemos luchando por la victoria ante equipos que tienen muchos más medios que nosotros. Intentaremos mejora la estructura del equipo tanto en personal como en medios", agregó.

Finalmente, el director general de deportes del CSD, Jaime González Castaño, felicitó a los dos integrantes del HIMOINSA y puso a su servicio el CSD, subrayando que esta es la "casa del deporte" y que es su compromiso porque están todos "dentro de la misma barca". "También quiero felicitar a la marca por toda la infraestructura que habéis montado. Habéis dado un paso enorme", apuntó.

"La 'Marca España' se hace grande con estos patrocinadores, con una firma totalmente española y abierta al mundo. El resultado tiene doble mérito teniendo en cuenta que habéis subido al podio ante equipos oficiales, que cuentan con una apoyo superior y con más medios. Sois un ejemplo perfecto de buenos deportistas", sentenció.