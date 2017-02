Viñales: "Dimos un gran paso respecto al miércoles, pero tenemos que dar otro"

El piloto español de MotoGP Maverick Viñales (Yamaha) mostró su satisfacción por dar "un gran paso" en la segunda jornada de los test de pretemporada que se están llevando a cabo en el circuito de Phillip Island (Australia), en los que dominó con autoridad.

"Nos hemos centrado mucho en el ritmo de carrera e hicimos un gran trabajo, dimos un gran paso comparado al miércoles. Me siento más cómodo en la pista y tuve más agarre de los neumáticos. Hicimos un buen trabajo, pero todavía tenemos algo más que hacer", advirtió Viñales en declaraciones facilitadas por su equipo.

El gerundense aseguró que intentó ir "rápido al final de la sesión", pero que en el sector 3 y 4 del circuito "había mucho viento" y eso le impidió "mejorar" el tiempo que logró "por la mañana".

El de Roses confirmó que necesitan "elegir qué chasis" es el que más le gusta y sobre "otras cosas". "He sido rápido con los dos chasis y todo el tiempo he estado rodando en 1:29 bajos y medios. Ahora tenemos que dar otro paso el viernes", concluyó.

Por su parte, su compañero Valentino Rossi vivió "un día complicado especialmente por la tarde". "Por la mañana la cosa no ha ido mal, hemos probado distintos neumáticos y hemos trabajado en el ritmo. Por la tarde teníamos una prueba importante con una salida larga pero desafortunadamente no ha funcionado bien y no he sido rápido", lamentó.

"Parece que hemos seguido una mala dirección. Espero entender qué ha pasado y mejorar mañana. Estar aquí con buen tiempo, pilotar la Yamaha durante todo el día es un gran placer y es el mejor regalo para mi cumpleaños", añadió el italiano, octavo más rápido del día.