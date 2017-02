Carlos Sainz: "Este Dakar fue uno de los disgustos más gordos de mi carrera deportiva"

El piloto español Carlos Sainz confesó este jueves que el Rally Dakar 2017 fue "uno de los disgustos más gordos" de su carrera deportiva por el accidente que obligó al piloto de Peugeot a abandonar la carrera cuando iba líder, y añadió que se había prepardo "bien" y se estaba encontrando "fantásticamente" durante la competición. "Este Dakar fue uno de los disgustos más gordos de mi carrera deportiva porque me preparé bien y me encontraba fantásticamente en la carrera. El día del accidente íbamos liderando la carrera, y lo sabía. Por eso me da tanta rabia", reveló Sainz durante la prensentación del Peugeot España Racing Team en Madrid, equipo en el que competirán dos pilotos españoles, José Antonio 'Cohete' Suárez y Pepe López en la categoría junior del European Rally Championship.

"Sabía que la carrera la íbamos a pelear entre los pilotos Peugeot y cuando no vas tomando riesgos y te pasa lo que me pasó a mí, un problema con un poco de polvo y un despiste, te da una rabia tremenda", recordó Sainz, que se despeñó por un barranco y llegó a dar varias vueltas de campana sin consecuencias físicas.

En otro orden de cosas, respecto al posible interés de la escudería Renault de Fórmula 1 por hacerse con los servicios de su hijo, Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallys dijo que ni él ni su hijo se lo plantean, y cree que es "inadecuado" hablar de eso justo antes de que arranque esta temporada.

"El objetivo de Carlos tiene que ser madurar y aprender. El tiene que estar centrado en Toro Rosso, en sacar el máximo a su coche y olvidarse del resto. La mayor equivocación que puede tener es despistarse con otras cosas. Tiene que hacer un buen año, y yo estoy convencido que haciendo un buen año y exprimiendo al máximo sus posibilidades, las oportunidades van a venir. Lo de Renault ni me lo planteo yo, ni se lo plantea él. Hablar antes de que empiece el año de este tipo de cosas me parece totalmente inadecuado. En su cabeza no hay ahora mismo otra cosa que no sea Toro Rosso", manifestó.

EL FUTURO DE SAINZ.

Por su parte, el madrileño afirmó que aún no sabe cuáles van a ser sus planes de cara a un futuro cercano, pero apuntó que sus "ganas" y su "ilusión" "no han cambiado mucho en dos meses". "De momento no sé qué va a pasar. Sé que Peugeot va a repetir en el Dakar", avisó.

"A día de hoy está confirmado Loeb y creo que va a haber tres coches, pero tampoco está seguro. Y el resto no lo sé, no te puedo contestar. Mis ganas y mi ilusión no han cambiado mucho en dos meses, pero sinceramente no sé qué planes va a haber ni qué voy a hacer. Yo me divierto compitiendo, eso se nota. Si no, cuando tienes 54 años no podrías competir", dijo.

Preguntado por sus ahijados este jueves, Sainz aconsejó a 'Cohete' y a Pepe López que "aprendan" y que haya "respeto" entre ambos, pero que vayan "a ganar". "Lo único que les pido yo van a ser dos cosas. Lo primero, que mejoren como pilotos y que aprendan, que escuchen. Y lo segundo, me daría mucha rabia y que no hubiera respeto entre ellos dos", comentó.

Finalmente, 'Cohete' explicó que su objetivo este año en el campeonato europeo es "ganar" y "llevar copas a casa". "El objetivo para este año es seguir con la entrega profesional, con la felicidad y la alegría que tenemos en el equipo. Y no voy a engañar a nadie, para mí el objetivo es ganar la Junior", indicó.

"Correr mucho, no hacer errores y llevar copas para casa", dijo el joven piloto. López, por su parte, incidió en la idea de "ganar", al igual que el que será su compañero. "Nuestro objetivo es ganar y dar lo mejor de nosotros", finalizó.