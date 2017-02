Márquez se disloca el hombro pero completa el test Honda en Jerez

El piloto español de MotoGP Marc Márquez completó las pruebas del Repsol Honda en el test privado de este sábado en el Circuito de Jerez a pesar de sufrir una caída que en la que se dislocó el hombro, una semana después de las prueba oficiales en el circuito australiano de Phillip Island.

Después de las buenas sensaciones en Australia, donde las Honda de Márquez y Dani Pedrosa terminaron por detrás de un sorprendente Maverick Viñales (Yamaha), el campeón del mundo volvió al trabajo en una sesión programada doble, pero que el mal tiempo impidió el viernes. Cancelado el primer día, el asfalto mejoró de cara al sábado.

El equipo Repsol Honda pudo continuar trabajando en el intenso programa de pruebas de pretemporada. Márquez sufrió una caída en la curva 7 y, por momentos, se dislocó el hombro derecho. Una revisión en el centro médico del circuito permitió comprobar que no tuvo más daños.

El de Cervera siguió rodando pese a la caída para completar la mayor parte de su programa de pruebas, igual que su compañero Pedrosa. Los ingenieros de HRC analizarán los datos recopilados una vez de vuelta en Japón y prepararán el último test de invierno, que tendrá lugar en Losail, Catar, del 10 al 12 de marzo.

"Hoy ha sido un día productivo, porque hemos podido completar muchas vueltas y trabajar bien con nuestra moto. Hemos hecho la mayoría de pruebas que teníamos planeadas, y eso es bueno. Me he caído por la tarde y me he dislocado el hombro, pero por suerte no ha sido nada serio. Ahora tendremos algo de tiempo para descansar en casa y para prepararnos para el siguiente test, en Catar", indicó Márquez.

Pedrosa se mostró concentrado en seguir preparado la temporada. "Después de no poder rodar ayer, afortunadamente hoy hemos podido aprovechar el tiempo del que disponíamos, incluso a pesar de que las condiciones de la pista no eran las ideales y hemos tenido que concentrar todas nuestras pruebas en un día. Hemos trabajado realmente duro pero estamos satisfechos con lo conseguido aquí. Ahora debemos mantener la concentración y seguir la misma línea en Catar, en dos semanas", finalizó.