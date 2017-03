Arón Canet: "He pulido muchos detalles que me han llevado a rodar rápido y con confianza"

El piloto español de Moto3 Arón Canet dijo este miércoles tras los test del equipo Estrella Galicia 0,0 en el Circuito de Jerez que terminó "satisfecho" porque pulió "muchos detalles" que le llevaron "a rodar rápido y con confianza" y entrenar de cara a la temporada, que arrancará en Catar el próximo 26 de marzo.

"Estoy muy satisfecho porque, tras analizar mucho el trazado, he pulido muchos detalles que me han llevado a rodar rápido y con confianza desde la primera salida a pista. Este es un trazado muy técnico y creo que hemos dado un gran paso adelante; lo que he aprendido durante estos test creo que nos va a resultar muy valioso para las pruebas de esta temporada", apuntó el piloto español.

Las pruebas de este miércoles junto a su compañero de equipo, el italiano Enea Bastianini, han servido a los dos pilotos para completar con sus Hondas el plan de trabajo que dejaron a medias la semana pasada debido a la mala climatología.

"Hemos sacado muchas conclusiones en estos test. Ayer la temperatura era un poco baja y la pista presentaba poco agarre, aun así rodamos con un ritmo muy consistente. Hoy las condiciones eran mejores y nos hemos centrado en mejorar mi estilo de pilotaje sobre esta pista, que siempre me ha costado un poco", confesó Canet tras una jornada en la que probó diferentes configuraciones en chasis y suspensiones.